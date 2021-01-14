В Азербайджане уменьшилось число разрешений на постоянное проживание

БАКУ /Trend/ - В 2020 году число разрешений на постоянное проживание в Азербайджане уменьшилось на 18 процентов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что если в 2019 году разрешения были выданы 2041 человеку, то в 2020 году это были 1669 человек: "Из них 633 - граждане Грузии, 448 - России, 112 - Турции, 88 - Ирана, 65 - Туркменистана, 293 - граждане других стран".

Глава Службы добавил, что число разрешений на трудовую деятельность уменьшилось на девять процентов: "В 2019 году этот показатель составлял 6680, в 2020 году - 6106".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)