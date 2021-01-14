В Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 3-6, днем - 11-15, в Баку ночью - 4-6, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами будет дождливо, на горных территориях ожидается снег, который к вечеру постепенно прекратится. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 8-13, в горах ночью - 3-7, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)