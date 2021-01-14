Каналы, отходящие от Суговушанского водохранилища, в плохом состоянии - АО

БАКУ /Trend/ - Сотрудники ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» осмотрели Суговушанское водохранилище, магистральный канал, каналы Сол Сахиль и Ханарх, сообщил в четверг Trend представитель АО Дильгам Шарифов.

По его словам, начались работы по подготовке технико-экономического обоснования и проектированию реконструкции каналов Сол Сахиль и Ханарх, входящих в оросительную систему Тертерчая.

Общий объем Суговушанского водохранилища, расположенного на реке Тертерчай в селе Суговушан, составляет 5,86 млн кубометров.

Суговушанское водохранилище 28 лет находилось под оккупацией, поэтому в водоснабжении Тертерского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов – на территории в 96 217 гектаров – были серьезные проблемы. С освобождением села Суговушан эти проблемы будут устранены.

Главный инженер Эксплуатационного управления «Тертерчайский гидроузел» ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Мехман Керимов отметил, что магистральный канал Сол Сахиль, отходящий от Суговушанского водохранилища, в плохом состоянии: «Канал во многих местах разрушен, его использовали как укрепление. Проектный институт АО работает над проектом сметы, канал будет скоро восстановлен, и водоснабжение хозяйств будут улучшено».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)