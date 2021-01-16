Азербайджанские гимнастки удостоены звания "Почетный мастер спорта"

БАКУ /Trend/ - Четыре представительницы художественной гимнастики Азербайджана - Сияна Василева, Алия Пашаева, Анастасия Прасолова, Сабина Аббасова (Гаджиева) - за свои достижения, завоеванные на протяжении спортивной карьеры, удостоены звания "Почетный мастер спорта", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Сияна Василева и Алия Пашаева в составе команды в групповых упражнениях на Чемпионатах Европы (Баку/Азербайджан/2014 и Гвадалахара/Испания/2018) стали серебряными и бронзовыми призерами соответственно.

Алия Пашаева также входила в состав команды, которая по результатам многоборья на Чемпионате мира в Баку в 2019 году завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Серебряный призер юношеского Чемпионата Европы Сабина Аббасова (Гаджиева) подтвердила свою серебряную медаль во взрослой возрастной программе (три мяча и две ленты) на Чемпионате Европы в Баку в 2014 году.

Анастасия Прасолова входила в состав команды по групповым упражнениям, которая впервые в истории художественной гимнастики Азербайджана представляла нашу страну на Олимпийских играх (Пекин-2008). В финале многоборья команда заняла 7 место.

Представительницы художественной гимнастики, удостоенные звания "Почетный мастер спорта" за достижения в спорте, сейчас занимаются тренерской деятельностью и пожинают плоды своего упорного труда в успехах своих воспитанниц.

Так, воспитанницы Анастасии Прасоловой на проведенных в Баку в 2015 году Европейских играх и Чемпионате Европы завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Одним из тренеров команды в групповых упражнениях, завоевавшей "серебро" и "бронзу" на Чемпионате Европы в Киеве (Украина) в 2020 году, была Сияна Василева.

Алия Пашаева и Сабина Аббасова (Гаджиева) готовят юных гимнасток для национальной сборной. Алия Пашаева работает в Бакинской школе гимнастики, а Сабина Аббасова (Гаджиева) – в Национальной арене гимнастики.

(Текст: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)