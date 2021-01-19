Завтра в Баку похолодает до 0 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 20 января ожидаются осадки, местами пройдет мокрый снег, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью опустится до 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана в среду также ожидаются осадки, местами пойдет снег, кое-где интенсивного характера. Ночью и утром возможен туман, в отдельных районах западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-3 днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Дороги покроются гололедом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)