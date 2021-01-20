Вечером 19 января я шел на работу ... - очевидец трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января, ставшая кровавой, но вместе с тем славной историей народа Азербайджана, оставила в нашей памяти неизгладимый след.

Об этом в среду Trend сказал машинист Управления бакинского метрополитена (нынешнее ЗАО "Бакинский метрополитен") Вилаят Аскеров, который в ночь на 20 января 1990 года был на работе.

Он рассказал, что до утра перевозил пассажиров в метро.

"Я шел на работу 19 января около 16:00. Люди собрались перед станцией "28 мая", все направлялись на площадь Азадлыг. Улицы были переполнены людьми. У меня началась рабочая смена. В тот день плотность потока пассажиров значительно выросла. Около 10 часов вечера поступила информация, что на выходе "Шамахинка" станции "XI Красная Армия"(нынешняя "20 Января") по людям открывается огонь. Люди были в панике, они хотели укрыться от шквального обстрела в метро.

Затем поступила информация, что военные взорвали блок Азербайджанского Телевидения. Раненых доставляли в больницы посредством метро. Окровавленные люди перевозили раненых. У нас просили бинты для перевязок. Я оказывал первую помощь раненым, поскольку рядом со мной в вагоне была сумка первой медицинской помощи. Пассажиры рассказывали, что военные обстреливают мирное население. К сожалению, у меня не было возможности выйти наружу, так как был на рабочем месте, управлял составом. Но от людей мы получали информацию", - сказал Аскеров.

Он добавил, что в полночь руководство метрополитена предложило желающим работать до утра.

"В то время мы работали до 00:00 часов, после метро уже не принимало пассажиров. Но руководство сообщило, что желающие могут работать до утра. Нужно было перевозить раненых. Первым, кто дал согласие, был я. После меня вызвались еще четыре человека. Таким образом, мы до утра перевозили раненых и других пассажиров. Хотя интервал между поездами был установлен в 3-5 минут, мы ждали на каждой станции по 10-15 минут, шла загрузка раненых", - отметил Вилаят Аскеров.

Он также сказал, что в ту ночь стал шехидом и его коллега.

"Мой товарищ по работе Ильгар Гараев в ту ночь прибыл на место происшествия в поезде, которым управлял я. На станции "20 Января" он попрощался со мной, сказав, что идет туда - в самое пекло событий. Было где-то 12 часов ночи. Утром мы узнали, что Ильгар стал шехидом... Я никак не могу забыть ту ночь. Тогда Азербайджанский народ продемонстрировал настоящий героизм и единство, своей кровью написав историю",- говорит машинист.

Вилаят Аскеров сказал, что ужаснулся от картины, увиденной утром.

"Улицы были в крови, но люди вновь выходили на них, готовясь хоронить шехидов. Тогда я был членом коммунистической партии. После этого события порвал и бросил свой партийный билет, именуемый "красным билетом". Многие запугивали меня, будто меня арестуют, но я не обращал на это внимание. Тот день на всю жизнь запечатлелся в моей памяти", - добавил Вилаят Аскеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)