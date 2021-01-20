Вечером 19 января я шел на работу ... - очевидец трагедии 20 Января

Общество 20 января 2021 21:29 (UTC+04:00)
Вечером 19 января я шел на работу ... - очевидец трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января, ставшая кровавой, но вместе с тем славной историей народа Азербайджана, оставила в нашей памяти неизгладимый след.

Об этом в среду Trend сказал машинист Управления бакинского метрополитена (нынешнее ЗАО "Бакинский метрополитен") Вилаят Аскеров, который в ночь на 20 января 1990 года был на работе.

Он рассказал, что до утра перевозил пассажиров в метро.

"Я шел на работу 19 января около 16:00. Люди собрались перед станцией "28 мая", все направлялись на площадь Азадлыг. Улицы были переполнены людьми. У меня началась рабочая смена. В тот день плотность потока пассажиров значительно выросла. Около 10 часов вечера поступила информация, что на выходе "Шамахинка" станции "XI Красная Армия"(нынешняя "20 Января") по людям открывается огонь. Люди были в панике, они хотели укрыться от шквального обстрела в метро.

Затем поступила информация, что военные взорвали блок Азербайджанского Телевидения. Раненых доставляли в больницы посредством метро. Окровавленные люди перевозили раненых. У нас просили бинты для перевязок. Я оказывал первую помощь раненым, поскольку рядом со мной в вагоне была сумка первой медицинской помощи. Пассажиры рассказывали, что военные обстреливают мирное население. К сожалению, у меня не было возможности выйти наружу, так как был на рабочем месте, управлял составом. Но от людей мы получали информацию", - сказал Аскеров.

Он добавил, что в полночь руководство метрополитена предложило желающим работать до утра.

"В то время мы работали до 00:00 часов, после метро уже не принимало пассажиров. Но руководство сообщило, что желающие могут работать до утра. Нужно было перевозить раненых. Первым, кто дал согласие, был я. После меня вызвались еще четыре человека. Таким образом, мы до утра перевозили раненых и других пассажиров. Хотя интервал между поездами был установлен в 3-5 минут, мы ждали на каждой станции по 10-15 минут, шла загрузка раненых", - отметил Вилаят Аскеров.

Он также сказал, что в ту ночь стал шехидом и его коллега.

"Мой товарищ по работе Ильгар Гараев в ту ночь прибыл на место происшествия в поезде, которым управлял я. На станции "20 Января" он попрощался со мной, сказав, что идет туда - в самое пекло событий. Было где-то 12 часов ночи. Утром мы узнали, что Ильгар стал шехидом... Я никак не могу забыть ту ночь. Тогда Азербайджанский народ продемонстрировал настоящий героизм и единство, своей кровью написав историю",- говорит машинист.

Вилаят Аскеров сказал, что ужаснулся от картины, увиденной утром.

"Улицы были в крови, но люди вновь выходили на них, готовясь хоронить шехидов. Тогда я был членом коммунистической партии. После этого события порвал и бросил свой партийный билет, именуемый "красным билетом". Многие запугивали меня, будто меня арестуют, но я не обращал на это внимание. Тот день на всю жизнь запечатлелся в моей памяти", - добавил Вилаят Аскеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке
Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке
Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов
Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов
2021 год станет для Армении началом «Великой депрессии»
2021 год станет для Армении началом «Великой депрессии»
Loading Bars
Лента новостей
Twitter передал администрации Байдена контроль над правительственными учетными записями США 22:19
Ставший игрушкой Сороса Пашинян не может пресечь кризис в Армении - экономика переживает упадок, протесты не прекращаются Политика 21:52
Китай ввел санкции против 28 граждан США, включая Помпео Другие страны 21:46
Вакцину от COVID-19 в Турции получили уже свыше 1 млн человек Турция 21:31
Вечером 19 января я шел на работу ... - очевидец трагедии 20 Января Общество 21:29
Специалисты ответили на вопросы о вакцинации в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Общество 21:28
Торгово-экономические связи Ирана и России активно развиваются Экономика 21:20
Более двух тысяч иностранцев выбрали Грузию для удаленной работы во время пандемии Грузия 21:15
Малую солнечную электростанцию строят в Ташкентской области Узбекистан 21:10
Население Азербайджана выросло более чем на 56 тыс. человек Общество 21:04
Реки, перекрытые армянами: 30 тысяч гектаров будут обеспечены водой - репортаж Trend TV (ВИДЕО) Политика 21:04
Джозеф Байден вступил в должность 46-го президента США США 20:51
В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли более 1,8 тыс. человек Европа 20:45
Воспоминания о трагических событиях 20 января: Сын получил тяжелое ранение, нога была практически раздроблена (ФОТО) Политика 20:34
Трагедия 20 января глазами детей (ФОТО) Социум 20:31
В Эстонии обнаружили "британский" штамм коронавируса Европа 20:13
Глава МИД Ирана совершит визит в Азербайджан Политика 20:09
Территориальные воды Азербайджана служат повышению потенциала страны в области морского транспорта Транспорт 20:09
Более 80% депозитов Kapital Bank пришлись на юридических лиц Финансы 19:42
На судоремонтно-строительном заводе «Зых» завершился ремонт паромного судна «Балакен» Транспорт 19:32
Объем совокупных активов ASB Bank в 2020 году уменьшился Финансы 19:32
Совокупный капитал ASB Bank превысил 100 млн манатов Финансы 19:26
Начата работа для проведения в Шуше фестиваля "Хары Бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа - министр культуры (ФОТО) Политика 19:25
В здании в центре Мадрида произошел взрыв (Обновлено) Европа 19:14
В Азербайджан приехали профессиональные клинические психологи и психотерапевты из Турции (ВИДЕО) Политика 19:11
Азербайджан стремится развивать отношения с Турцией и Пакистаном практически во всех сферах Экономика 19:07
Туркменское ковровое предприятие обнародовало объемы производства Бизнес 18:58
Марыйская государственная электростанция Туркменистана назвала производственные показатели за год Энергетика 18:58
В АзИз почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 18:57
ЦБ Азербайджана направит 11 тысяч манатов на приобретение машин для подсчёта банкнот Финансы 18:48
Азербайджан стал вторым экспортным партнером Грузии Бизнес 18:45
Грузия увеличила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 18:44
В Иране число скончавшихся от COVID-19 превысило 57 тыс человек Общество 18:41
Село Надирханлы Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:39
Восстановление транспортных коммуникаций в Карабахе послужит развитию международного транзита Политика 18:39
Безоружные люди шли против танков, держа путь к свободе и независимости... – народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде о трагедии 20 Января Социум 18:37
Рассмотрены обращения 2 777 участников Отечественной войны Азербайджана Политика 18:18
Азербайджан удвоит ВВП к 2030 году - Микаил Джаббаров Бизнес 18:12
Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена США 18:11
ОAО “ASB Bank” завершило 2020 год с чистой прибылью в 5,2 млн манатов Финансы 18:04
Завтра в Баку сохранится снежная погода Общество 18:04
Дети провели в соцсетях поэтический флешмоб в честь памяти шехидов 20 Января и Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО) Социум 18:02
Во французской прессе опубликована статья о трагедии 20 Января Политика 17:29
С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, ставших шехидами за независимость Азербайджана – МИД Турции Политика 17:11
В городе Шуша почтили память жертв трагедии 20 Января (ВИДЕО) Политика 17:07
Не забыли, не забудем! – Минобороны Турции о трагедии 20 Января Политика 17:00
События 20 Января стали неким поворотным пунктом в истории Азербайджана Политика 16:56
В Азербайджане еще 897 человек излечились от COVİD-19, выявлено 332 новых случая заражения Общество 16:47
Памяти Фарида Хайрулина – фотожурналиста, донесшего миру правду о 20 Января в период информационной блокады (ФОТО) Социум 16:24
Дети, рожденные в период независимости Азербайджана – после событий 20 января 1990 года, принесли нам Победу – Мирнаиб Гасаноглу (ФОТО) Социум 15:59
Азербайджанские актеры представили проект "Vətən sənsən, oğul!" в память о шехидах и героях 20 Января и Карабахской войны (ВИДЕО) Культура 15:12
Следы палача Степана Шаумяна во Франции - французская пресса Политика 15:07
Российский "Газпром" нарастил закупки природного газа в Туркменистане Энергетика 15:00
Казахстан временно запретил импорт азербайджанских томатов Экономика 14:57
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий в связи с трагедией 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:47
Своей ложью Армения пытается отвлечь внимание мира от истинной сути трагедии 20 Января – политолог Политика 14:38
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) Социум 14:29
Турция мобилизовалась, чтобы и в поствоенный период поддерживать Азербайджан – посол Политика 14:24
События 20 Января были направлены на удушение борьбы Азербайджана за независимость – ученый-историк Политика 14:16
События 20 Января разделили жизнь бакинцев на "до" и "после" – гендиректор "АзИз" Лев Спивак Политика 13:52
Мирные люди были жестоко убиты – посол Франции в Азербайджане написал о Кровавом Январе Политика 13:41
Сегодня гвоздики расцветают вместе с хары-бюльбюлем – Мевлют Чавушоглу о трагедии 20 Января Политика 13:34
Космодром Байконур в Казахстане приступил к пусковым работам 2021 года Бизнес 13:34
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Социум 13:15
Члены коллегии СГБ Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 13:13
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО) Общество 13:05
Делегация ЕС в Азербайджане выразила соболезнования в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Политика 12:57
Корабли морской флотилии ASCO присоединились к поминовению памяти шехидов 20 января (ВИДЕО) Общество 12:41
20 Января – это не только день, который стоит вспоминать с печалью и болью, но и день славы – Гусейн Алтыналан Политика 12:32
Зариф отверг идею Блинкена о включении ракетной программы в ядерную сделку Ядерная программа 12:29
«Черный январь» – это символ борьбы азербайджанского народа за независимость – Дмитрий Панин Политика 12:22
В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом Россия 12:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:07
Kapital Bank по итогам 2020 года на четверть увеличил совокупные активы Финансы 12:05
В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:03
Туркменистан подписал контракт на закупку двух грузовых самолётов у французской Airbus Транспорт 12:02
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 12:00
Евреи, живущие в Азербайджане, почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 11:57
Мы с уважением чтим память шехидов 20 Января - посол Великобритании (ФОТО) Политика 11:49
Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3% Европа 11:45
Азербайджан увеличил урожайность хлопка в 2020 году Бизнес 11:43
В Марыйском регионе Туркменистана объявлен тендер на проведение строительных работ Тендеры 11:38
В большинстве районов Азербайджана выпали осадки Общество 11:36
На западе Грузии началось строительство новой сети электропередачи Грузия 11:23
Армяне уничтожили здание мавзолея Вагифа в городе Шуша - результаты мониторинга Общество 11:17
Цена азербайджанской нефти превысила отметку $56 за баррель Финансы 11:02
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям Общество 10:58
Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 10:52
Тюркский совет почтил память жертв трагедии 20 Января Политика 10:42
Kapital Bank в 2,2 раза увеличил прибыль в 2020 году Финансы 10:38
Ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния США 10:34
В Азербайджане продолжается поэтапная вакцинация от COVID-19 - минздрав Общество 10:32
Как и всегда, в День всенародной скорби мы рядом с Азербайджаном - посольство Турции Политика 10:28
После победной войны под руководством Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением чтим память о трагедии 20 Января - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 10:26
Трамп объявил о помиловании 73 человек США 10:21
Греческий парламент обсуждает сделку по интерконнектору IGB Энергетика 10:08
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования экономики США США 09:34
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 09:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО) Политика 09:04
Honda договорилась с Cruise и GM о сотрудничестве в области беспилотных авто Транспорт 09:00
Все новости