В Агдаме пшеницей засеяно свыше 1600 гектаров освобожденных земель

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс разминирования освобожденных территорий Агдамского района. Всего от мин очищено 1 625 гектаров посевных площадей. На разминированных территориях осуществляется посев пшеницы.

Об этом в пятницу сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев. По его словам, из разминированных 1 625 гектаров земли пшеницей засеяно 1611 гектаров.

Алиев отметил, что в настоящее время продолжаются работы по разминированию в селах, входящих в освобожденный административный район Шахбулаг. "Наряду с этим, идет процесс разминирования в селах Багманлар, Сарыджалы, Агдамкенд, Исмаилбейли, Шелли", – добавил Аллахверен Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)