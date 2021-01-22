Раненым участникам Отечественной войны передано свыше 600 средств реабилитации
БАКУ /Trend/ - За последний месяц Госагентство реабилитации и медико-социальной экспертизы при министерстве труда и социальной защиты населения предоставило нуждающимся раненым участникам Отечественной войны более 600 средств реабилитации, также 7 раненым участникам переданы кресла- каталки, сообщает в пятницу Trendсо ссылкой на минтруда.
Средства реабилитации переданы им на дому или в местах, где они проходят лечение.
Также продолжается обеспечение раненых участников войны высокотехнологичными протезами, семь военнослужащих за последний месяц обеспечены 9 современными протезами, проводится работа для обеспечения в ближайшие дни современными протезами еще нескольких военнослужащих.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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