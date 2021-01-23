МВД Азербайджана обратилось к пользователям в связи с мошенниками в соцсетях

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей.

Как передает в субботу Trend, в социальных сетях, в частности на платформе Instagram, наблюдается рост мошенничества в области платных услуг.

" Администраторы некоторых страниц, злоупотребляя доверием и обманывая пользователей, дают обещания своим подписчикам по поводу возможности взлома паролей учетных записей социальных сетей или отслеживания сообщений третьих лиц. Кроме того, в некоторых случаях при продаже страницы с большим числом подписчиков после принятия оплаты в онлайн - форме страницы не предоставляются заказчику.

В виртуальном пространстве также оказываются "услуги" лицами, которые обманывают наших граждан под предлогом трудоустройства за определенную плату. Они требуют у граждан, обратившихся по размещенной в сети вакансии, перечислить определенную сумму денег для внесения анкетных данных и регистрации. После перевода средств страницы закрываются.

Из профилей этих людей становится ясно, что, к сожалению, есть и те, кто пользуется этими "услугами".

На страницы МВД в социальных сетях поступают многочисленные обращения от граждан, столкнувшихся с подобными фактами мошенничества. Поэтому настоятельно рекомендуем пользователям быть внимательнее, не перечислять какие-либо средства лицам, которые делятся объявлениями такого типа, не передавать личные данные и фотографии посторонним людям.

Призываем наших граждан быть бдительными и осторожными в социальных сетях, и прежде чем перечислять средства, обратиться в МВД Азербайджана в социальных сетях посредством страниц "polisazerbaycan" с иконкой верификации", – добавили в министерстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)