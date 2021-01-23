При поддержке Фонда Гейдара Алиева военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском районе, доставлена продовольственная помощь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках длящейся несколько месяцев акции, инициированной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой и организованной сетью супермаркетов Bravo при поддержке Фонда Гейдара Алиева, военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском районе, отправлены необходимые продукты питания.

Как передает в субботу Trend, солдатам в Губадлинском районе по разным направлениям доставлено 2399 пайков. Продовольственная помощь доставлена также для военнослужащих в Ходжавендском районе Азербайджана.

В частном порядке им вручены около 2700 пайков. Работа по доставке для проходящих военную службу солдат и офицеров различных продуктов питания и средств личной гигиены с учетом их пожеланий будет продолжена. В последующие дни будут организованы поездки и на другие освобожденные от оккупации территории.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)