В Азербайджане 568 человек вылечились от COVİD-19, выявлено 287 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 568 заболевших, скончались 10 человек, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 975 случаев заражения коронавирусом, из этого числа: 220 292 человека вылечились, 3 082 скончались, число активных больных – 5 601 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 079 тестов, в целом за все время пандемии – 2 361 552 теста.