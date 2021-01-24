В Азербайджане 568 человек вылечились от COVİD-19, выявлено 287 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 568 заболевших, скончались 10 человек, сообщили в воскресенье Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 975 случаев заражения коронавирусом, из этого числа: 220 292 человека вылечились, 3 082 скончались, число активных больных – 5 601 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 079 тестов, в целом за все время пандемии – 2 361 552 теста.
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