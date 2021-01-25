В UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг» (ФОТО)

При организационной поддержке Центра мультикультурализма UNEC и отдела координации и организации работ исследовательских центров UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг».

На конференции, состоявшейся при модераторстве директора отдела координации и организации работ исследовательских центров UNEC Рены Гусейновой, выступил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, обратив внимание на актуальность темы, и отметил, что Албанский храм в Кельбаджарах является самым большим комплексом монастырей в Азербайджане. Ректор отметил, что мультикультурализм национальное отличие азербайджанского народа, примером этому служит сохранение храма Худаванг нашим народом на протяжении более тысячи лет. А.Ширинов подчеркнул, что в результате освобождения оккупационных земель монастырь Худаванг был возвращен настоящим владельцам, и отметил, что этот храм будут посещать не только как важный храм нашей страны, но и всего мира.

Руководитель Центра мультикультурализма UNEC, профессор Махаббат Пашаева обратила внимание, что памятники Кавказской Албании являются историко-культурным наследием азербайджанского народа, отметила, что начатая армянами политика оккупации Азербайджана особенно в конце XX века, привела к разрушению многих исторических памятников, которые мы сохранили на протяжении веков, более 1000 исторических памятников, в том числе албанские храмы, находящиеся под армянской оккупацией около 30 лет, были жестоко уничтожены армянами, а остальные были сфальсифицированы и представлены как армянские церкви. Она отметила, что благодаря Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей славной армии в 44-дневной войне наряду с нашими родными землями были освобождены от оккупации исторические памятники, и подчеркнула, что правда о памятниках и истории Карабаха будет доведена до мировой общественности. Она выразила уверенность в том, что Карабах, как и другие регионы Азербайджана, станет местом мультикультуральных ценностей.

Митрополит Мардина и Диярбакыра Салиба Озмен Турция рассказал об исторических связях Албанской церкви с древней ассирийской церковью в Турции, подчеркнул, что многие албанские церкви такие как монастырь Худаванг являются большим богатством для развития религиозного туризма. Митрополит выразил готовность оказать поддержку албано-удинской церкви в восстановлении Албанской церкви, выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за защиту азербайджанским государством албано-удинского христианства, также оказание такой же заботы и внимания многим церквям и мечетям как монастырю Худаванг.

Председатель албано-удинской христианской общины Азербайджанской Республики Роберт Мобили рассказал о богатом культурном наследии в истории Азербайджана, храме Худаванг, жемчужине Кельбаджара, имеющем особое место для удинцев. Он отметил, что сегодня эти храмы, находящиеся под эгидой нашего государства, будут вновь восстановлены, вскоре эти албанские храмы будут открыты для всего мира как для паломничества, так и для туризма.

Проповедник монастыря Худаванг Рафик Данакари отметил, что испытывает чувство большой гордости возвращением монастыря его владельцам. Он отметил, что после долгих лет тоски испытывает радость совершением молитв в родном монастыре.

Профессор кафедры Истории и теории политики Волгоградской академии государственной службы Ричард Данакари, профессор колледжа Эммануэль Назиля Искендерова, университет Торонто, Канада, председатель «Дома культуры Азербайджана в Нидерландах» Эльхан Мирхашимли, пресс-секретарь «Дома культуры Азербайджана в Нидерландах» Лала Айдамирова рассказав о работах по доведению до мировой общественности правды об Азербайджане, а также признанию культурно-исторического наследия в мире, внесли предложения.

В выступлениях было предложено в целях признания наследия Кавказской Албании в Канаде, Европе, освещения в зарубежной медиа исследований, проводимых Центром мультикультурализма UNEC, расширять сотрудничество, организовывать совместные конференции с университетами Европы. Также было подчеркнуто о важности сотрудничества в направлении просвещения молодежи Европы и Азербайджана о наследии Кавказской Албании.

В конце профессор Махаббат Пашаева отметила, что все предложения, озвученные участниками конференции, будут оценены.