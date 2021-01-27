Эксперт о ситуации на земельном рынке в Баку

БАКУ /Trend/ - В конце каждого года и начале следующего года на рынке недвижимости возникает определенный застой.

Об этом сказал Trend в среду эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.

По его словам, частично активная сфера в этом секторе в Баку - это рынок жилья, и, по прогнозам, период его активизации придется на начало марта.

"На земельном рынке динамики не наблюдается. Если в марте в этом секторе произойдет оживление, может произойти рост цен на землю", - сказал Османлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев)