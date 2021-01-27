Эксперт о ситуации на земельном рынке в Баку
БАКУ /Trend/ - В конце каждого года и начале следующего года на рынке недвижимости возникает определенный застой.
Об этом сказал Trend в среду эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.
По его словам, частично активная сфера в этом секторе в Баку - это рынок жилья, и, по прогнозам, период его активизации придется на начало марта.
"На земельном рынке динамики не наблюдается. Если в марте в этом секторе произойдет оживление, может произойти рост цен на землю", - сказал Османлы.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
Лента новостей
В Баку отправлено тело азербайджанского моряка, погибшего в результате нападения морских пиратов у берегов Нигерии
Российские военнослужащие готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня в Карабахе
Доказательств участия иностранных наемников в боевых действиях в Карабахе на стороне Азербайджана нет - глава МИД Германии
Попытки армянской делегации в ПАСЕ внести необоснованные поправки в проект резолюции провалились - МИД Азербайджана
Сотрудничество с бизнес-субъектами внесет вклад в развитие предпринимательства - минэкологии Азербайджана
Оксфордский институт энергетических исследований о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана
Россия будет непосредственно участвовать в усилиях по разблокировке экономических и транспортных связей на Южном Кавказе - Лавров
FAO в ближайшее время начнет работу по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана