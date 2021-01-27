Новые возможности IBA mobile для пользователей Azercell!

Клиенты Международного Банка Азербайджана получили расширенный спектр новых услуг. Банк начал сотрудничество с ведущим оператором мобильной связи в стране ООО «Azercell Telecom». Благодаря этому приложение IBA mobile обогатилось рядом таких полезных опций, как Azercell NNTV, Bookmate, BluTV, ivi.

Подключить услуги достаточно просто. IBA mobile функционален и легок в использовании – для начала необходимо выбрать раздел «Другое», затем перейти в раздел «Партнеры» и подключить любую понравившуюся услугу в категории «Приложения Azercell».

Bookmate - богатая электронная библиотека, содержащая в себе более 4 миллионов образцов мировой и азербайджанской литературы в электронном и аудио форматах. NNTV - услуга, позволяющая смотреть более 200 местных и зарубежных телеканалов в режиме онлайн и в высоком качестве. Сервис BluTV – качественный сервис для просмотра турецких фильмов и сериалов, а также различных телеканалов в качестве 4K на смартфонах или SMART TV. Любители кино могут присоединиться также к услуге ivi от Azercell и смотреть самые популярные и эксклюзивные фильмы одновременно на пяти устройствах, включая Smart TV.

Одно из самых больших преимуществ IBA mobile - это возврат процентов по НДС через это приложение. Кроме того, с помощью этого приложения пользователи могут оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, Интернет, кабельное телевидение, штрафы, ипотеку, обучение и т.д. Через IBA mobile можно оформить кредит, погашать задолженность, контролировать ежемесячный график оплаты кредита, осуществлять переводы с карты на карту, получать информацию о счетах, картах и историю транзакций. Заблокирование и разблокирование своих карт, активация и деактивация услуги «SMS-уведомление», постоянно обновляемый курс валют, получение информации о сети обслуживания Международного Банка Азербайджана – все это также доступно в приложении IBA mobile.

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана, главный администратор по трансформации Талех Таирли отметил, что такая успешная интеграция мобильных сервисов способствует развитию инновационной экосистемы в нашей стране: «Сотрудничество Международного Банка Азербайджана и ООО «Azercell Telecom», каждый из которых является лидером в своей области, создаст возможность для полезного клиентского опыта и заложит основу для появления новых инновационных решений».

Директор департамента Биг Дата и Аналитики, руководитель бизнес-структуры потребительского сегмента Azercell Азад Гусейнов сказал: «Наша компания успешно реализует политику цифровизации уже на протяжении двух лет. Мы стараемся облегчить жизнь нашим абонентам с помощью инновационных бизнес-решений, внедряя в рынок продукты самообслуживания, которые пользуются особой актуальностью. Я думаю, что мы сделали еще один важный шаг в этом направлении вместе с Международным банком Азербайджана. Уверен, что это сотрудничество будет полезно и для наших клиентов».

IBA mobile могут загрузить пользователи iOS и Android как в AppStore, так и в Google Play.

Cсылки для скачивания:

https://play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank

https://apps.apple.com/az/app/iba-mobile/id1251456175