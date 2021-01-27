В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Процесс восстановления и реконструкции домов мирных жителей, разрушенных в результате военной агрессии и бомбардировок вооруженных сил Армении, продолжается полным ходом.

Съемочная группа Trend TV запечатлела на камеру ход строительных работ в Агдамском и Физулинском районах. Начавшиеся по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева ремонтно-строительные работы в 11 районах и городах продолжаются под контролем главы государства.

Напомним, что с сегодняшнего дня на территориях Гянджи, Мингячевира, Тертера, Нафталана, а также Физулинского, Джебраильского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского, Бейлаганского и Бардинского районов начаты восстановительные и ремонтно-строительные работы в рамках ликвидации ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении.

Представляем вашему вниманию репортаж Trend TV из Физули и Агдама:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)