Миграция перелетных птиц через Азербайджан увеличивает риск распространения птичьего гриппа - Агентство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Маршруты миграции перелетных птиц через Азербайджан, а также постоянные и временные зимовки перелетных птиц на территории страны увеличивают риск распространения птичьего гриппа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Согласно информации, в ряде стран мира уже выявлен высокопатогенный птичий грипп, ареал распространения заболевания продолжает расширяться. В большинстве случаев болезнь распространяют дикие птицы, и заражение птиц в домашних хозяйствах происходит в результате контакта с дикими птицами.

В Агентстве отметили, что птицы в семейных и фермерских хозяйствах должны содержаться в закрытых условиях. Об обнаружении мертвых птиц необходимо сообщать в надлежащие структуры (1003 - Агентство пищевой безопасности и региональные филиалы, районные ветеринарные управления и т.д.). Следует тщательно соблюдать все правила при уходе, подкармливании и транспортировке птиц, не перевозить их без сопроводительных ветеринарных документов, не продавать птиц на обочинах дорог и в других ненадлежащих местах, не допускать контакта домашней птицы с дикими птицами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)