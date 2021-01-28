Экс-депутат Милли Меджлиса назначен на новую должность
БАКУ / Trend/ - Экс-депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор технических наук Эльтон Мамедов назначен генеральным директором Института радиационных проблем НАНА, сообщает в четверг Trend.
Директор института, член-корреспондент НАНА Огтай Самедов и замдиректора по общим делам Хокман Махмудов освобождены от занимаемых должностей за серьезные недочеты, допущенные в работе.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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