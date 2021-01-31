Состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета
БАКУ /Trend/ - 31 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.
Как сообщает в воскресенье Trend, на заседании рассмотрены обращения соответствующих органов и приняты решения.
На заседании было рассмотрено обращение ОАО "Азерсу" и утвержден тариф за кубометр воды с учетом НДС на уровне 0,7 маната для населения Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района, 0,6 маната для других административных единиц, 0,3 маната за услуги по сбросу сточных вод.
Решение вступает в силу с 1-го февраля.
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