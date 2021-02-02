БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышаются ставки на ряд подакцизных товаров.

Это отражено в предложеной для внесения в Налоговый кодекс Азербайджана поправке, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

Согласно предлагаемой поправке, ставки акцизов на 1000 сигарилл (тонкие сигары) повышаются с 31 до 43 манатов, на 1000 единиц сигарет из табака и его заменителей - с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет - с 20 до 220 манатов за литр.

Поправки были одобрены в первом чтении путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)