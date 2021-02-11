Потерявший обе ноги участник Отечественной войны Азербайджана будет обеспечен высокотехнологичным протезом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начало работу в направлении обеспечения высокотехнологичным протезом одного из героев нашей славной победы Алхасова Джамала Ильгар оглы, потерявшего обе ноги во время Отечественной войны.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, прошедший славный боевой путь Джамал Алхасов распоряжениями Президента Азербайджана награжден медалями "Отважный боец", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила".

Живущий в Сумгайыте участник Отечественной войны недавно прошел обследование в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве. У него были взяты необходимые замеры, даны соответствующие инструкции.

После полной готовности к протезированию Д. Алхасов будет обеспечен высокотехнологичным протезом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)