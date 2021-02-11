Журналисты побывали в Азербайджанском высшем военном училище им. Гейдара Алиева – репортаж Trend TV (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Сегодня представители медиа посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, сообщает в четверг Trend TV.

В ходе посещения состоялась встреча с руководством училища.

На встрече была предоставлена подробная информация об истории создания и деятельности военной школы, организации учебно-образовательного процесса.

В учебном заведении журналисты также ознакомились с бытовыми условиями, базой для военной и физической подготовки, в том числе с учебным процессом различных факультетов, материально-техническими средствами и другим оборудованием военного назначения.

В завершение представители медиа пообедали вместе с курсантами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)