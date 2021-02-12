Компания Gazelli Group перечислила средства в фонд “YAŞAT”

БАКУ/Trend/- Компания Gazelli Group за 20 лет своей деятельности постоянно уделяет особое внимание сфере Корпоративно Социальной Ответственности, реализуя многочисленные социальные акции.

В Фонд Yaşat перечислено 50000манат, которые были получены от продаж продукции мужской косметики DASTAN, а также в ходе благотворительной выставки, под названием «Дорога, ведущая домой» в галерее «Gazelli Art House Baku».

Также в фонд Музея Победы, строящегося по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, были переданы фотографии итальянского фотографа Джордано Сотирио, сделанные им после бомбардировки Гянджи в период второй Карабахской войны.

Компания Gazelli Group, одним из основных принципов деятельности которого является польза обществу, в период войны не оставил без внимания азербайджанскую армию. Холдинг на протяжении боев постоянно снабжал победоносных героев нашей армии посылками, наполненными нужными для военных принадлежностями. Также особое внимание было оказано детям, потерявшим в результате армянского теракта в городе Гянджа своих родителей и гражданам, чьи дома были разрушены.

Цель этих благотворительных мероприятий исполнить свой долг, как граждан своей Родины, оказывать помощь и поддержку и быть рядом со своим народом и государством. Gazelli Group и впредь планирует продолжать деятельность в этом направлении.