МЧС Азербайджана обратилось к лицам, пытающимся незаконно посетить освобожденные территории (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Каждый из нас мечтает побывать на освобожденных территориях Азербайджана. Однако гражданские лица, которые отправляются туда без специального разрешения, нередко погибают или получают ранения в результате подрыва на минах, заложенных ненавистным врагом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Тургай Гасанли.

Он отметил, что для предотвращения подобных трагедий, а также незаконных поездок на освобожденные территории Главное управление организации общественной безопасности министерства совместно с Управлением по связям с общественностью приступили к реализации мер в направлении просвещения в населенных пунктах, находящихся близко к освобожденным территориям.

"Вот уже несколько дней в ходе информационно - просветительских мероприятий, проводимых сотрудниками министерства в населенных пунктах Физулинского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Ходжавендского и Джебраильского районов населению разъясняется, что в настоящее время на освобожденных территориях проводятся операции по разминированию, посещение этих районов опасно для жизни и такие незаконные поездки влекут за собой правовую ответственность. В целом министерство регулярно в течение года проводит просветительские мероприятия по обеспечению безопасности населения. Мы вновь призываем население не отправляться на освобожденные территории, поскольку это представляет угрозу для их жизни", – добавил Гасанли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)