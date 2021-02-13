Госслужба Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора по обязательному страхованию

БАКУ /Trend/ - Госслужба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных болезней, а также не выплачивающим страховые взносы по заключенным договорам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

Было установлено, что в 2020 г. некоторые работодатели не выплатили страховые взносы, несмотря на заключенный договор об обязательном страховании, поэтому страховая компания в одностороннем порядке расторгла договор.

Эти работодатели были предупреждены через подсистему "Уведомление о трудовом договоре". Также они были проинформированы о работниках, не имеющих договоров об обязательном страховании, и требованиях законодательства в этой сфере, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)