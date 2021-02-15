В школах Баку, Сумгайыта и Абшерона возобновляются занятия в V-IX классах

БАКУ /Trend/ - В школах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с сегодняшнего дня возобновляются очные занятия - дважды в неделю в рамках дошкольной подготовки,а также для учащихся V-IX классов, трижды в неделю - для учащихся I-IV классов.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве образования.