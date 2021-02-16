На лечение за рубежом будут отправлены 16 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба "ASAN" продолжает оказывать выездные услуги гражданам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство Азербайджана по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В рамках этого мероприятия, Фонд "YAŞAT" организовал выездные услуги Службы "ASAN" для раненых участников войны и членов их семей, лечение которых будет продолжено за рубежом.

Таким образом, 16 участникам Отечественной войны и трем членам их семей были выданы общегражданские паспорта или оказана услуга по их замене.

Услуга была оказана бесплатно – необходимую госпошлину оплатила Служба "ASAN".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)