Минобразования Азербайджана возобновляет электронную смену школ учащихся

БАКУ / Trend/ - С 11:00 17 февраля будет продолжен процесс по электронной смене школ учащихся, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Электронизация смены школ учащихся способствует сокращению расстояния между школой и родителем в этом процессе и более прозрачной организации контакта родителя с учебным заведением.

Отметим, что с 8 января по 17 февраля на портале www.sy.edu.az был временно приостановлен прием запросов по смене школ учащихся в связи с комплектацией классов на второе полугодие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)