Высота волн на Каспии достигла 3,5 метров

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана распространила информацию о погодных условиях, наблюдающихся на территории страны.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Службу, согласно информации на 15:00 17 февраля, в Маштаге, Бине, Пираллахы, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Ордубаде, Гёкгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Джейранчоле, Агдаме, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Шамахы, Маразе, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Гекчае, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Гёктепе, Лянкяране, Астаре, Хыналыге шел дождь; в Шабране, Набране, Сарыбаше (Гах), Халтане, Губе, Хачмазе, Грызе, Товузе, Агстафе, Гусаре, Гедабеке, Шахдаге, Дашкесане - снег.

Северо-западный ветер в Хыналыге, Нафталане усилился до 28 метров в секунду, Нефтчале - 26, Тертере - 25, Гяндже - 24, Шамкире, Сальяне - 18, Хачмазе, Шеки, Гаджигабуле, Грызе - 16, Пираллахы - 23, Баку - 20, острове Чилов и Нефтяных камнях - 18 метров в секунду.

Согласно информации со станции Нефтяные камни, высота волны в открытом море достигла 3,5 метров.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)