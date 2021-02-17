На станции метро "8 Ноября" проводятся тестовые работы – Бакметрополитен

БАКУ /Trend/ - На третьей по счету станции метро "8 Ноября" "фиолетовой" линии Бакинского метрополитена продолжаются последние завершающие работы, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время на новой станции создается инфраструктура: "Темпы работ ускорились. Говоря об инфраструктуре, подразумевается проведение работ по управлению, организации движения, установке и наладке инженерно-технических сооружений и их тестированию. Метро имеет сложную, многостороннюю транспортную структуру, и здесь должна быть цепная связь между многими ведущими системами и механизмами. Данный момент в этом направлении продолжаются соответствующие работы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)