В Барде установлены надгробия на могилы Худаяра Юсифзаде и других шехидов - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - На могиле героически погибшего в Отечественной войне Худаяра Юсифзаде в Аллее шехидов в Барде установлено надгробие.

Как сообщает в среду Trend TV, надгробия установлены на могилах и других шехидов Отечественной войны. Кроме того, на Аллее шехидов в Барде были проведены работы по благоустройству.

Отметим, что 22-летний младший прапорщик Худаяр Юсифзаде стал шехидом 23 октября в боях за поселок Агбенд Зангиланского района.

Он посмертно был награжден орденом "Азербайджанское знамя" и медалью "За освобождение Зангилана".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор Наталья Кочнева)