Начальник управления ОАО "Азерсу" оштрафован как должностное лицо

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана провели проверку по факту сброса сточных вод через трубопровод из поселка Пиршаги Сабунчинского района в Каспийское море.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал начальник Госслужбы Хикмет Ализаде.

По его словам, в ходе проверки было установлено, что сточные воды, образующиеся в поселках Забрат, Махаммеди и Кюрдаханы, сливались в Забратское озеро, а оттуда посредством трубопровода на территории поселка Пиршаги в Каспийское море.

"Специалисты провели биологические и химические анализы воды, взятой из трубопровода, и выяснили, что ионы аммония были в 2,2 раза, а синтетические поверхностно-активные вещества – в 2,6 раза выше нормы. Промышленных загрязнителей в воде не обнаружено", – сказал Ализаде.

Он отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения, направленные в профильные ведомства и ОАО "Азерсу", никаких мер предпринято не было.

"По факту были составлены акт и протокол, и основании этого начальник садового водоканального управления ОАО "Азерсу" Фармаил Велиев был оштрафован на 4000 манатов как должностное лицо. Для предотвращения сброса в море образующихся в поселке Пиршаги сточных вод в адрес ОАО "Азерсу" направлено письмо в связи с принятием мер по направлению этих вод на очистные сооружения Пиршаги производительностью 60 000 кубометров в сутки, которые построены рядом с поселком", – уточнил Хикмет Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)