В Азербайджане завершается регистрация для приема на госслужбу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается регистрация для участия в тестовом экзамене на должности административного руководителя (вид A) и административного исполнителя (вид B) на государственной службе, который пройдет в марте этого года.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), регистрация для участия в экзамене для приема на должность по административному исполнению (вид В) завершится 24 февраля в 12:00 по местному времени.

Экзамены по группам АА, АВ, АС (административный руководитель) и ВА, ВВ видов А и В административных должностей государственной службы будут проведены в Баку и Гяндже седьмого марта.

Экзамен по виду А будет проведен в Баку посредством компьютеров, а экзамен по виду В в Гяндже и Баку на бумажных носителях.

С подробной информацией можно ознакомиться на интернет-портале ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)