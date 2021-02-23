Люди с хроническими заболеваниями должны быть больше заинтересованы в вакцинации - Язгюль Абдиева

БАКУ /Trend/ - Люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность) тяжелее переносят COVID-19, среди них больше летальных исходов от этого вируса, поэтому они должны быть больше заинтересованы в вакцинации, сказала во вторник Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, стремительное распространение в мире нового штамма вируса COVID-19, который является более заразным, во много раз увеличивает риски.

Абдиева отметила, что для предотвращения распространения COVID-19 в мире необходимо применение безопасных и эффективных вакцин: «Вакцина "CoronаVAC", применяемая в Азербайджане, была до этого протестирована в Турции, и ее эффективность доказана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)