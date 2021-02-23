В Азербайджане усыновленные дети будут учиться бесплатно

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в документы «Об утверждении «Содержания обучения в резидентуре и порядок его организации», «Содержание обучения в магистратуре, его организацию и порядок предоставления ученой степени магистра», «Содержание обучения в бакалавриате (основное (высшее базовое) медицинское образование) и порядок его организации» и «Создание докторантур и правила приема в докторантуру», сообщает во вторник Trend.

Согласно «Содержанию обучения в резидентуре и порядку его организации», обучение в резидентуре осуществляется для граждан Азербайджана на основе госзаказа или на платной основе.

Иностранцев и лиц без гражданства принимают в резидентуру на платной основе. Обучение детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, в период обучения на платной основе в резидентуре государственных, муниципальных и частных высших учебных заведений оплачивается за счет средств госбюджета.

В соответствии с изменением, это право будет сохранено за детьми, потерявшими родителей и лишенными родительской опеки, а также при их усыновлении.

Усыновленные дети, потерявшие родителей, будут бесплатно обучаться и в магистратуре, и в бакалавриате.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)