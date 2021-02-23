В Азербайджане из-за коронавируса закрылись 4 школы
БАКУ / Trend/ - До 22 февраля в Азербайджане на дистанционную форму обучения перешли 84 класса и 4 школы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство образования.
Решением Центров гигиены и эпидемиологии на дистанционную форму обучения перешли Республиканская гимназия искусств, средняя школа № 82 в Баку, школа № 37 в Гяндже и полная средняя школа в селе Афетли Агдамского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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