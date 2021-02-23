Соглашение о сотрудничестве между АЗЕРТАДЖ и иорданским новостным агентством Petra будет обновлено

БАКУ/Trend/ - Государственное информационное агентство Азербайджана (АЗЕРТАДЖ) и иорданское новостное агентство Petra намерены подписать новое соглашение о сотрудничестве. Этот вопрос обсуждался на встрече председателя правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с послом Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Абдуллой Гоше.

Соглашение о партнерстве между двумя агентствами было подписано в 2007 году в Аммане и предусматривает обмен информацией и опытом, подготовку кадров, проведение совместной деятельности на международных медиа платформах и др. Успешно продолжается сотрудничество в Объединении национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества.

Было отмечено, что в настоящее время, с учетом развития медиа и новых технологий, существует необходимость в выводе отношений между агентствами на новый уровень. Таким образом, обе медиа структуры получат возможность более эффективно распространять информацию о событиях в своих странах, реализовывать совместные проекты. Стороны выразили уверенность, что подписание нового соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере информации.

На встрече также было рассмотрено предложение АЗЕРТАДЖ совместно с агентством Petra организовать в Аммане фотовыставку о 44-дневной войне Азербайджана, военных преступлениях, совершенных оккупантами против мирного населения.