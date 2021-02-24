Снег на территории большинства районов Азербайджана продолжает идти
Общество 24 февраля 2021 21:22 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Снегопад продолжается в Агстафе, Балакене, Огузе, Габале, Шамахы, Алтыагадже, Гяндже, Товузе, Агдаме, Тертере, Нефтчале, Астаре, Барде, Бейлагане, Кишчае (Шеки), Зардабе, Кюрдамире, Исмаиллы, Нафталане, Загатале, Губе, Маразе, Сальяне, Имишли, Биласуваре, Ярдымлы, Лерике, Набране, Агсу, Мингячевире, Шамкире, Гёкчае, Лянкяране, Евлахе и Сабирабаде.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, скорость ветра в Баку снизилась до 8-10, на Абшероне - 16-20 метров в секунду.
Высота волн в Каспийском море достигла 4,5 метров.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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