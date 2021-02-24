Пешеходы и водители должны соблюдать осторожность при передвижении - предупреждение минэкологии

БАКУ /Trend/ - Призываем граждан страны быть осторожными и внимательными в морозную погоду.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, сказала пресс-секретарь учреждения Ирада Ибрагимова. Она посоветовала населению быть предельно осторожным, учитывая, что сегодня ночью и завтра утром в стране сохранятся морозы, а дороги будут покрыты льдом.

«В настоящее время в столице и на Апшеронском полуострове наблюдается до -5 градусов мороза, ожидается снижение температуры до -9 градусов. Поэтому пешеходам и водителям следует соблюдать осторожность при движении по обледенелым дорогам в ночное и утреннее время.

Министерство экологии и природных ресурсов обращается к гражданам страны с просьбой не выходить на улицу и использовать личный транспорт без необходимости.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Наталья Кочнева)