В выходные в Баку и Абшероне вновь будут организованы ярмарки

БАКУ /Trend/ - В выходные в Баку и на Абшероне в трех разных местах вновь будут организованы ярмарки.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом информации и связям с общественностью Государственной компании аграрной торговли Маис Мусаев.

Он отметил, что 27 и 28 февраля с 10:00 по 19:00 фермеры и производители пищевых продуктов из различных регионов выставят свою продукцию на продажу.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B(около кинотеатра "Ингилаб");

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)