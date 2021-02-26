Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армяне уничтожили фактически все религиозные и исторические памятники на некогда оккупированных территориях.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что из 67 мечетей в Карабахе сохранилась лишь одна, которая была сохранена оккупантами в собственных целях, но и ее принадлежность Азербайджану они попытались изменить: "Кроме того, они пытались арменизировать исторические и религиозные памятники Кавказской Албании, а также памятники других конфессий. Сведения об этом уже собраны министерством культуры, а также другими ведомствами, на основании чего подготовлены соответствующие документы. В ходе неоднократных поездок на освобожденные территории Президент Азербайджана подчеркивал, что все эти исторические и религиозные памятники будут восстановлены. В данном процессе принимают участие и зарубежные специалисты. Фонд Гейдара Алиева реализует в этом направлении масштабную программу".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)