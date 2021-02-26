В Азербайджане 180 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 219 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 219 человек, выздоровели 180, скончались четыре человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 233 989 случаев заражения COVID-19, из этого числа 228 479 человек вылечились, 3 213 – скончались. Продолжается лечение 2 297 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 908 тестов, в целом за все время пандемии – 2 583 362 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)