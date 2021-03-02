Фонд “YAŞAT” в феврале отправил на лечение за рубеж 23 раненых участников войны

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" в течение февраля отправил на лечение за рубеж 23 раненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщили во вторник Trend в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Было отмечено, что Фонд контролирует лечение раненых военнослужащих до полного их восстановления.

С учетом заключения азербайджанских врачей раненые участники войны продолжают обследование, лечение и процесс реабилитации в Турции.

Напомним, что также по инициативе Фонда, посольства Израиля в Азербайджане и при организационной поддержке Национального центра офтальмологии им. акад. Зарифы Алиевой из Израиля в Азербайджан прибыла группа офтальмологов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)