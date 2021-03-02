Продлен срок содержания под стражей экс-главы ИВ Имишлинского района

БАКУ / Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, сообщает во вторник Trend.

Согласно принятому судом решению, ходатайство было удовлетворено, и срок содержания под стражей Вильяма Гаджиева был продлен еще на 3 месяца.

Напомним, что в ходе изучения собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев присвоил под предлогом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении ИВ, получив присвоенные деньги в находящемся в его владении жилом доме, а также поручил произвести выдачу фальшивых разрешений для свободного передвижения некоторых граждан в нарушение требований особого карантинного режима в стране.

На основании судебного постановления 5 мая 2020 года на рабочем месте и по адресу проживания Вильяма Гаджиева Служба государственной безопасности Азербайджана осуществила оперативно-следственные мероприятия. В ходе осмотров были обнаружены и изъяты различные записи о денежных суммах, полученных главой ИВ Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера ИВ Джамиля Мусаева и других лиц, а также другие важные для следствия документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий возникли основания для подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно выдавал квартиры в многоквартирных зданиях, построенных в Имишли непосредственно за счет государственного бюджета и предназначенных в порядке очередности для лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий.

В то же время была получена информация о том, что Вильям Гаджиев присваивал средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

Также следствие подозревает, что Вильям Гаджиев регулярно обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на работы по ремонту и обустройству территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Помимо этого, были получены сведения о том, что Вильям Гаджиев посредством находящихся в подчинении должностных лиц под разными предлогами вымогал и получал денежные средства у должностных лиц местных исполнительных и других государственных органов, а также у граждан, занятых на территории района в сфере частного предпринимательства.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)