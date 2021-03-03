Фонд «YAŞAT» оплатил расходы на операции трем участникам войны и отцу шехида (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» продолжает оплату расходов на операции участникам Отечественной войны Азербайджана и членам семей шехидов.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд, оплачены расходы на операции участникам войны Айхану Исаеву, Новрузу Новрузову и Исраилу Исмаилову, а также отцу шехида Рамина Агаева - Агарагиму Агаеву.
Напомним, что для упрощения обращения в Фонд «YAŞAT» и ознакомления с его деятельностью создан портал yashat.gov.az.
Ознакомиться с отчетами Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau
Кроме того, функционирует call-center Фонда «8110».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана
Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Поддержка Турции ощущалась не только в Отечественной войне, но и на протяжении всей истории - министр культуры Азербайджана