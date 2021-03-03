Фонд «YAŞAT» оплатил расходы на операции трем участникам войны и отцу шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» продолжает оплату расходов на операции участникам Отечественной войны Азербайджана и членам семей шехидов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд, оплачены расходы на операции участникам войны Айхану Исаеву, Новрузу Новрузову и Исраилу Исмаилову, а также отцу шехида Рамина Агаева - Агарагиму Агаеву.

Напомним, что для упрощения обращения в Фонд «YAŞAT» и ознакомления с его деятельностью создан портал yashat.gov.az.