Парламентский комитет о возможности ужесточения карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Рост числа заражений коронавирусом, наблюдаемый в последние дни в Азербайджане, связан с переменами в человеческом организме при сезонном переходе от зимы к весне, а также с последними холодами, сказал в среду Trend зампред парламентского Комитета по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он отметил, что люди начинают больше контактировать, особенно это ожидаемо в дни праздника Новруз, что создает почву для распространения респираторных вирусных заболеваний: "Чтобы эпидемиологическая ситуация в стране не достигла критического уровня, все должны соблюдать правила карантина. Это будет одним из факторов, который будет препятствовать принятию более жестких мер со стороны Оперативного штаба в преддверии Новруза. Ни одно государство не является сторонником локдауна. Но в ситуациях, когда появляется угроза для человеческой жизни и которые могут нанести вред всей системе здравоохранения страны, принятие таких решений как в мире, так и в Азербайджане становится неизбежным".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)