БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба Азербайджана обратилась к лицам с двойным гражданством.

Как сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью Службы Эльнур Калантарли, лица, принявшие гражданство другого государства, в течение одного месяца должны письменно обратиться с этой информацией в Государственную миграционную службу, либо посольство или консульство Азербайджана в стране, гражданство которой получили.

"Гражданин должен письменно обратиться в эти структуры. Для этого на сайте Службы есть формы заявления и анкеты, которые необходимо заполнить и отправить. Гражданин должен проинформировать о принятии гражданства другой страны, даже если это произошло несколько лет назад. Лица с двойным гражданством признаются Азербайджанской Республикой лишь как граждане Азербайджана".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)