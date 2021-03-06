АПБ Азербайджана утилизировало почти 24 тонны непригодного к потреблению замороженного фарша

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает осуществлять контроль за импортом в страну продуктов питания.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, сотрудники АПБ произвели осмотр 23,76 тонн замороженного фарша из индейки торговой марки Alpin, импортируемого в страну ООО "LADESS GROUP". В ходе проверки из партии были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В результате исследований в продукте были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об обезвреживании и утилизации 23, 76 тонн замороженного фарша, непригодного к употреблению.

Партия продукции при участии сотрудников Агентства была обезврежена на соответствующем полигоне в Сумгайыте.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)