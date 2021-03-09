В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с фото в удостоверениях личности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести дополнения и поправки в закон "О паспортах" в части использования головных уборов на фото в удостоверении личности, сообщает во вторник Trend.

Это отражено в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана по итогам деятельности за 2020 год.

В отчете говорится, что несмотря на то, что закон «Об удостоверении личности Азербайджанской Республики» предусматривает наличие в удостоверении личности фотографии, соответствующей требованиям Международной организации гражданской авиации, ввиду того, что данные требования не были разъяснены и эти случаи были причинами жалоб, предложено внести дополнения и изменения в закон «О паспортах» в связи с образцами фотографий (использование головных уборов и т.д.).

Кроме того, предлагается, чтобы запрет на выезд гражданина из страны вводился только на основании решения суда и в закон был бы добавлен пункт об отправке уведомления об этом гражданину (на электронную почту или домашний адрес и т.д.).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)