В Азербайджане предлагается увеличить размер компенсации для военнослужащих без жилья

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается увеличить размер ежемесячных компенсаций для военнослужащих и женатых курсантов специальных военно-учебных заведений, которые не имеют жилплощади.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в отчете за 2020 год по защите прав человека Уполномоченной по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана.

В документе предлагается определить размер временной ежемесячной компенсации за аренду жилья для военнослужащих, которые приобрели квартиру по льготным условиям (за исключением военнослужащих срочной службы) или обеспеченных квартирой как нуждающихся в жилплощади, однако потом сменивших место службы.

Наряду с этим, в целях обеспечения жилищного права военнослужащих, прошедших безупречную службу в вооруженных силах в течение 20 и более календарных лет и нуждающихся в жилье, в соответствии с изменениями, внесенными в часть I статьи 9 Конституции Азербайджана в ходе всенародного голосования (референдума) 26 сентября 2016 года, предлагается внести изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики № 569 от 28 декабря 2011 года "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)