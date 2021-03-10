Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе
БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга состояния реки Охчучай на территории Зангиланского района в рамках оценки экологической ситуации на освобожденных территориях Азербайджана выявлен факт гибели свыше 500 единиц форели и других видов рыб, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
В пробах взятой из реки воды зафиксировано превышение нормы меди, молибдена, железа, цинка и др. тяжелых металлов.
Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыб подтверждают загрязнение реки токсическими отходами с Гачаранского медно-молибденового завода и Кафанского медно-обогатительного комбината в Армении.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе
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