Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга состояния реки Охчучай на территории Зангиланского района в рамках оценки экологической ситуации на освобожденных территориях Азербайджана выявлен факт гибели свыше 500 единиц форели и других видов рыб, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В пробах взятой из реки воды зафиксировано превышение нормы меди, молибдена, железа, цинка и др. тяжелых металлов.

Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыб подтверждают загрязнение реки токсическими отходами с Гачаранского медно-молибденового завода и Кафанского медно-обогатительного комбината в Армении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)